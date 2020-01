Wieteke van Dort en Frank Groothof oer de útfeart fan Aart Staartjes

By de tsjinst wiene ûnder oaren Renée Menschaar ('Pino'), Hakim Traïdia, Theo Maassen en Staartjes syn bêste freon Bert Plagman ('Tommie').

Aktrise en sjongster Wieteke van Dort fertelt hoe't sy de begraffenis fan Aart Staartjes belibbe hat. "Tommie uit Sesamstraat (Bert Plagman, red.) hield een toespraak en er waren kinderen die dingen zeiden. Iedereen houdt natuurlijk veel van Aart." Sy is der ek wiis mei dat Staartjes yn Dronryp begroeven is. "Het is hier zo'n schattig dorp, met een mooie kerk. Ik denk dat hij veel van Dronryp hield. Kijk hoe dat graf er uit ziet, overladen met bloemen."

"Hij zorgde als een vader voor ons"

Van Dort sil Staartjes tige misse. "Iedereen was dol op hem. Het was een fantastische man. Hij was ook heel lief en zorgde als een vader voor ons. Als een serie afgelopen was, J.J. de Bom bijvoorbeeld, dan zei hij: "Wiet, niet bij de telefoon gaan zitten wachten. Ga bellen, ga er zelf achteraan, ga dingen verzinnen. Dat heb ik ook altijd gedaan. Het was zo'n lieverd."

"Hij heeft zóveel gedaan, onvoorstelbaar"

Sy is ek te sprekken oer wat hy allegear makke hat yn syn lange wurksume libben. "Hij heeft natuurlijk fantastische dingen gedaan voor de nationale televisie. Ik heb natuurlijk aan een heleboel kinderprogramma's meegedaan. Maar hij heeft een hele mooie serie gemaakt over Molukkers, een mooie serie Harry zoekt Werkt en Oorlogswinter als eerste geregisseerd en gefilmd. Hij heeft zóveel gedaan, onvoorstelbaar."