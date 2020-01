AZC'ers St.-Annaparochie steken de handen uit de mouwen in het Voedselbos

Dat Voetselbos is een gebied van zo'n twee hectare aan de noordkant van de stad, in het Leeuwarder Bos. Drie jaar geleden is het aangelegd met het doel dat mensen er allerlei vruchten kunnen plukken: appels, peren, pruimen, noten en kruisen. Maar na drie jaar zijn stukken bos verwilderd, met name de braamstruiken. Zo kunnen andere planten niet meer goed groeien.

'Natuurwerkdagen'

Daarom is er tussen 16 en 20 januari onderhoud gepland, binnen de zogenoemde Natuurwerkdagen. De groep uit het AZC van St.-Annaparochie helpt daarbij, onder begeleiding van Lemke Statema van Natuurfaam. Volgens Statema willen de statushouders graag wat betekenen voor Fryslân en non-profit organisaties in de omgeving. Ondanks het slechte weer is de groep nog tot en met maandag bezig in het bos.