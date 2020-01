Klimaatdemonstraasje yn Ljouwert hat omtinken foar boskbrannen Australië

De groep sammelet by it stasjon yn Ljouwert en rint dêrwei nei it stânbyld fan it Frysk hynder yn de binnenstêd. Dêr wurdt in taspraak holden oer de boskbrannen. De organisaasje freget elkenien om in ljochtsje mei te nimmen, om sa sjen te litten dat se solidêr binne. It plan is om nei de demonstraasje ek in koarte ljochtsjo te jaan.

Yn stêden oer de hiele wrâld stiet de freed geregeld yn it ramt fan klimaatdemonstraasjes ûnder de namme Fridays For Future. Yn Ljouwert binne se sûnt oktober ferline jier ek aktyf.