Into the Great Wide Open makket reis nei festival klimaatneutraal

Into the Great Wide Open sil fan dit jier ôf fiif euro fan eltse ferkochte tagongskaart brûke om de reis fan en nei it festival klimaatneutraler te meitsjen. Dêrmei is it keunst- en muzykfestival op Flylân it earste festival yn Europa wêrby't fossylfrij reizgjen by de priis yn sit. It festival redusearret syn ekologyske fuotprint mei 50 persint.