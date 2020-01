Fjouwer Feansters betraapje persoan dy't stien troch autorút smyt

De plysje hat wer in persoan oanholden fanwege in fernieling op It Hearrenfean. De ôfrûne wiken binne der in soad stiennen troch ruten fan auto's en hûzen smiten. Yn de nacht fan tongersdei op freed betrapen ynwenners fan It Hearrenfean in persoan dy't ek in autorút fernielde.