Fûgelwacht Raard-Brantgum skrikt fan komst baggerdepots by greidefûgelgebiet

"We makken ús earst net al te bot soargen", fertelt Feddema. "Mar doe ha we ús der as neisoargers yn ferdjippe. It sil dochs net, tochten we. Nei ekologysk ûndersyk kaam der ek negatyf advys, dus doe tochten we dat it wol tafalle soe." Nettsjinsteande dat negative advys komme de depots der dus dochs.

"Wat is der by it Wetterskip oan de hân om tsjin dat soarte advizen yn te gean?", freget Feddema him ôf. De neisoargers ha kontakt opnommen mei de polityk en der binne fragen steld by it Wetterskip. "It deistich bestjoer sei dat se nei in oar plak sjen soene. Mar op 5 desimber liezen we by Omrop Fryslân dat de baggerdepots der dochs komme."