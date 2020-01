Westerener pleger spûktelefoantsjes twa wiken langer fêst

De Westerener wurdt derfan fertocht dat er kontinu sikehûzen en hûsartseposten yn hiel Nederlân belle. Troch syn telefoantsjes wiene de linen fan helpferlieners geregeld net beskikber. Ien sikehûs woe er ôfparsje foar in kwart miljoen euro.

Min nijs fertelle oan minsken

De fertochte bedrige minsken, en sette se sûnder har witten mei-inoar troch yn in conference call. Ek belle hy minsken, wylst er him foardie as plysjeman, om te fertellen dat in dierbere ferstoarn wie.

De man waard in skoftsje lyn oanholden yn Denemarken en is earder fan 'e wike útlevere oan Nederlân.