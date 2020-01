Noch in lêste berjocht oan Staartjes: "Rust zacht Meneer Aart"

It kondoleânsjeregister wurdt fol skreaun mei oantinkens of in wurd fan treast troch alle mooglike generaasjes dy't opgroeid binne mei 'Meneer Aart'. "Mensen moeten soms even op elkaar wachten, het loopt vanmiddag wel door", fertelt frijwilliger Ankie Minke. Dat it drok is ferrast Ankie Minke net. "Ik ben niet echt verrast. Ik zou wel verrast zijn als dat niet zo geweest was."

De measte oantinkens dy't foarby komme binne toch wol oan it telefyzjeprogramma Sesamstraat. "Eigenlijk heeft iedereen die hier vanmiddag kwam herinneringen dat programma. Ze kennen het van toen de kinderen klein waren en van de kleinkinderen die daar naar keken. Met het programma zijn vele uren gevuld".