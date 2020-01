Kop-sturtbotsing op De Skieding by ôfslach nei Grinzer Pein

In plysjewein en in ambulânse binne op it plak kaam om help te ferlienen. De bestjoerder fan de foarste auto hie troch de klap lêst fan de nekke. Hy is nei it sikehûs brocht.

Earder op de jûn barde der ek al wat op De Skieding: doe bedarre in auto yn de boskjes op de rotonde, net folle fierder as de ôfslach nei de Parksterdwarswei.