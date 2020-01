Fanfarekorps Constantia Menaam bestiet 125 jier en wol op konsertreis

It fanfarekorps Constantia fan Menaam bestiet dit jier leafst 125 jier. Om dat jubileum te fieren hat de fanfare aktiviteiten opset, lykas ferskate konserten yn it doarp sels. Mar de leden tinke grutter en wolle op tour. Dêrom hawwe sy in crowdfundingsaksje opset foar in konsert- en kultuerreis nei it Moezelgebiet yn Dútslân.