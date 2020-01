Brêge Dronryp in wike ticht foar auto's om tikjend lûd te ferhelpen

De nije provinsjale brêge by Dronryp oer it Van Harinxmakanaal is tusken moandei 17 febrewaris en snein 23 febrewaris sletten foar autoferkear. De brêge krijt nije assen oan de doarpskant, om it tikjende lûd by it iepen en tichtgean fan de brêge te ferhelpen.