"Lûdsmjitnet fleanbasis soarget foar bettere diskusje oer oerlêst"

Doe't Stallmann yn 2017 it kommando oerdroegen krige lei de kommunikaasje mei de omwenners sa goed as stil. "We hadden daarin een grote achterstand. Ik denk wel dat we de afgelopen jaren de relatie met omwonenden hersteld hebben en dat er ook weer meer vertrouwen is. De geluidsdruk gaan we alleen niet wegnemen. Maar we leggen wel beter uit wat we doen en waarom."

Lûdsmjitnet helpt by iepenheid

Ien fan de klachten fan omwenners wie dat de fleanbasis net transparant wiene yn har kommunikaasje. Stallmann: "Ik denk dat we best transparant zijn. We zijn als vliegbasis toch eigenlijk een gewoon bedrijf in Leeuwarden, in Fryslân. Wij hechten ook aan een normale relatie met onze buren. Er zijn alleen wel zaken die geheim zijn, onze wapensystemen bijvoorbeeld. Dat gaat niet veranderen."

It lûdsmjitnet dat sûnt de matiid aktyf is helpt dêr ek by. Benammen om better sjen te litten wat der eins bart, seit Stallmann. "We kunnen nu discussiëren over feiten en niet alleen over een gevoel. En als we zien dat er ergens een probleem is kunnen we het gesprek aangaan en kijken of we wat kunnen betekenen."