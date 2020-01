Plomfeesektor wol ophokplicht om fûgelgryp

It fûgelgrypfirus dûkte earder al op yn ferskate East-Europeeske lannen. "De saak is yn Nederlân noch net slim, mar yn Poalen, Tsjechje, Slowakije en Roemenië binne in soad bedriuwen, dy't fier út elkoar lizze, dy't besmet binne mei fûgelgryp. Dat is hiel soarchlik", leit Piet Faber fan LTO Noord út. Hy is sels ek plomfeehâlder.

Net allinnich buorkerijbisten binne siik, ek wylde fûgels hawwe it firus. "As dy fûgels hjirhinne komme, wurdt it hiel gefaarlik." Ek kin it firus meireizgje mei frachtweinen út dy regio.