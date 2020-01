In riedsel yn De Langelille: tsien autobannen lek yn ien wike tiid

Spikergatten

Hoekstra kontrolearret op dit stuit eltse auto dy't er binnenkrijt op spikergatsjes. Yn ferskate lekke bannen fûn de garaazjehâlder in skroefke. Hy giet der net fan út dat it om fandalisme giet. "Je witte net wat der ûnderweis bart. Miskien hat der in buske mei boufakkers in bak mei spikers en skroefkes ferlern?"

Oan it ûnderhâld fan de Kerkeweg kin it net lizze. It asfalt leit strak op 'e dyk. Ungeregeldheden yn de foarm fan spikers of skroefkes lizze der net, ek al wurdt der op in pear plakken oan de lange wei boud.