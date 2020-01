De Gordyk krijt it hinne-en-wer: twarjochtingsferkear troch it doarp?

Mear klanten

De winkellju tinke mear klanten te lûken mei in twarjochtingsdyk. It Fytsersbûn fynt it net terjochte dat de oarsaak dêrfan leit wurdt by de fraach oft it gebiet tagonkik is foar auto's. "Het heeft onder andere iets te maken met hoe je een centrum aantrekkelijk maakt voor bezoekers, met bijvoorbeeld een fiets- en wandelgebied."

In doarpsbewenner is it dêrmei iens. "Het kan hier overdag heel druk zijn. In het verleden is besloten om tweerichtingsverkeer juist te veranderen in eenrichtingsverkeer, juist vanwege alle nadelen, zoals opstoppingen, stank, lawaai, onveiligheidsgevoel voor jonge en oudere fietsers." De Haadstrjite waard doe smeller makke en de stoep breder makke. "Ik denk dat er toen een aardig evenwicht is bereikt voor alle verkeersdeelnemers."