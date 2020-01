Westereender (20) twa wiken lang fêst nei útlevering troch Denemarken

De man wurdt fertochte fan oplichting en it telefoanysk bedriigjen fan boargers, bedriuwen en ynstânsjes. Hy die ek tûzenen falske meldingen oan ûnder oare de plysje, de brânwacht, sikehuzen en in ferloskundepraktyk. Hy hat besocht in sikehûs ôf te setten foar in kwart miljoen euro.