Cambuur hâldt de moed deryn: "In tsjinslach kin ek moai útwurkje"

Want as Cambuur net doart te fuotbaljen, brûke se har eigen krêft net. "En we moatte de wille yn it spultsje hâlde", seit De Jong.

"Tsjinslach kin ek moai útwurkje"

Cambuur is noch hieltyd koprinner en dat moat posityf oppakt wurde, neffens de trainer. "Wy stean boppe-oan. Dat hawwe wy mei in soad wille en goed fuotbal berikt. We moatte genietsje fan eltse wedstriid. It sukses moat net as in juk wurkje. In tsjinslach kin ek moai útwurkje."