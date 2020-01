HEA! "As ik in ljip sjoch, is myn dei alwer goed"

"As ik in ljip sjoch, is myn dei alwer goed." Marten Leijenaar fan Iens is in grut leafhawwer fan greidefûgels. Mar de ljip is dochs wol syn grutte favoryt. Hast alle dagen is hy wol yn it fjild te finen. En de pols giet ek noch mei om oer in sleatsje te springen.