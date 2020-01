Epke jaget op olympysk ticket: "De druk is enoarm, mar soms is dat nofliker"

Maklik wurdt it net om him te pleatsen, want Zonderland kwakkelet al in skoft mei syn sûnens. In groanyske ûntstekking oan syn byholten is de kweadogger. Ofrûne jier liet er him deroan operearje.

"It wer better wurden foel wat ôf", fertelt de Lemster. "Ik ha nei dy operaasje in moanne net oan de rekstôk hong; fan heal novimber oant heal desimber ha ik de krêfttraining in bytsje ûnderholden. Ferline wike ha ik noch in wike de gryp hân en moast ik wer rêst nimme. Ik bin noch net sa lang wer dwaande, mar ik fernim dat ik no wer stappen meitsje kin."