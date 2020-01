Natuerwerstel It Sân leit op streek: goed foar greidefûgels, wetterplanten en fisken

Foardat it grutte gemaal by Starum der wie, wie der noch ferskil tusken winter- en simmerpeil. Dat soarge derfoar dat it reid him ferjonge en dat smiet in oergong fan drûch lân nei de marren op, dêr't bygelyks djerreblommen it goed dienen, de rottekop ('Noordse woelmuis') bestean koe en de reiddomp him thús fielde. Omdat dat peilferskil der net mear is, is dizze foarm fan sompenatuer tige seldsum wurden by de Fryske marren.

Goed foar de fisken

Trochdat it peil no jierren lang keunstmjittich leger hâlden wurdt, kin it deiljocht better by de boaiem komme. Dat moat mear wetterplanten opsmite en dat is wer goed foar fisken dy't fan helder wetter hâlde.