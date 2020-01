Bestjoerders en mbû-studinten yn petear oer frijheid

It Nationaal Gesprek over Vrijheid is in inisjatyf fan it Amsterdamske debatsintrum De Balie, Nationaal Comité 4 en 5 mei en vfonds en wurdt ek útfierd troch de mbû-ried.

Ek op oare mbû-skoallen yn Nederlân binne sokke petearen. De bedoeling fan de praatsesjes is om in brêge te slaan tusken de bestjoerders en de studinten.