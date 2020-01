UWV: wurkleazens yn Fryslân yn desimber licht omheech gien

Ein desimber telde Fryslân 9.175 WW-útkearings, 2,7 persint fan de Fryske beropsbefolking. Op de lange termyn is der just in ôfname. It oantal útkearings is yn Fryslân 13,4 persint leger as in jier lyn.

Lanlik sjoen wiene der yn desimber goed 220.000 útkearings, 2,4 persint fan de beropsbefolking.

De trije noardlike provinsjes lieten in wikseljend byld sjen. Yn Grinslân naam it oantal ôf, wylst dat yn Fryslân en Drinte yn bytsje omleech gie. Yn ferliking mei foarich jier wie der oeral yn it Noarden in ôfname te sjen.