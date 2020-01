Befeiligingslek Citrix wie al yn desimber dúdlik, mar MCL waard net warskôge

Doe't yn desimber dúdlik waard dat Citrix lêst hie fan in befeiligingslek, socht Moonen mei in kollega nei Nederlânske systemen dy't dêrtroch rekke wiene. Syn befiningen hat er dield mei it Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) fan it ministearje fan Justysje en Feilichheid. Mar it MCL is net warskôge.

Dat sit sa: it NCSC stjoerde in warskôging foar it lek by organisaasjes dy't sy sjogge as 'fitale ynfrastruktuer'. Mar Moonen seit dat der in wite flek is. Net allinnich it MCL is net warskôge, ek kommersjele bedriuwen en MKB'ers net.

'Citrix siet te sliepen'

Woansdei waard bekend dat it MCL, en ek de gemeente Zutphen, troch it lek rekke is. Neffens Moonen betsjut dat net dat se dêr net skerp west ha. "Toen Citrix berichtte over het lek, was nog niet duidelijk hoe wijdverspreid het probleem was en wat je er tegen moest doen."

Moonen fynt benammen dat se by Citrix sieten te sliepen. "Ze hadden kunnen doorwerken aan een reparatie voor het lek, een patch genaamd. Maar er kwam niet meteen een structurele oplossing." It bedriuw hat in middel ûntwikkele om de kâns op in oanfal sa lyts mooglik te meitsjen.