Dataferkear MCL leit noch hieltyd stil, wierskynlik gjin gegevens bútmakke

Sa't it no liket, hawwe de ferantwurdliken foar de cyberoanfal gjin gegevens bútmakke, neffens in wurdfierder. It MCL wurket foar de kommunikaasje nei de bûtenwrâld mei saneamde Citrix-servers. Dizze oanfal hat him nei alle gedachten op dat systeem rjochten.

In team fan eksperts fan it MCL en fan bûtenôf wurket op dit stuit oan it ûndersyk en oan it systeem. It sikehûs hopet dat it dataferkear oan de ein fan de dei wer wersteld wurde kin.

Keamerfragen

It CDA hat keamerfragen steld nei oanlieding fan de cyberoanfal. Net allinne oer de gefolgen fan it stillizzen fan it dataferkear foar pasjinten yn Ljouwert, mar ek oer oare sikehuzen. Dan giet it benammen oer oft dizze sikehuzen foldwaande befeilige binne.

It sikehûs lei woansdei it dataferkear del: