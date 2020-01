Beitske Visser racet takom seizoen ek yn Amearika en Meksiko

De W Series, de raceklasse foar froulju, wurdt keppele oan de Formule 1. Yn it twadde seizoen fan de W Series komme der twa nije races by, yn Amearika en Meksiko. Friezinne Beitske Visser einige ôfrûne jier as twadde yn de nije raceklasse. Dit jier docht se wer mei.