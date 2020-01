Minister De Jonge ûndersiket sluting wenfoarm Noflik Wenje yn Oentsjerk

Soarchgroep Patyna sil de wenfoarm op 1 jannewaris 2021 definityf slute. De lokaasje iepen hâlde is net mear mooglik, seit it bedriuw, want dêrfoar sitte der te min minsken. No binne it der tsien, en om goede soarch biede te kinnen soene der tusken de 25 en 30 bewenners nedich wêze.

SP: net akseptabel, no't wachtlisten oprinne

De SP fynt it net akseptabel dat in foarsjenning as Noflik Wenje ticht moat, no't wachtlisten foar sokke soarch oprinne. Hijink wiisde de minister derop dat Noflik Wenje noch mar fiif jier bestiet. "Wat vindt de minister er nou van dat wij oude mensen met dementie gedwongen laten verhuizen van een kleinschalige plek, precies in de buurt zoals wij dat allemaal volgens mij zo graag willen, die nog maar vijf jaar geleden is neergezet?"