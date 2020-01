Aksjegroep: "Diskusje oer Lelystad Airport hat noait earlik west"

De kommisje-Remkes makke woansdei har advys bekend oer de takomst fan de loftfeart yn Nederlân. Dy sektor mei allinnich groeie as de útstjit fan stikstof beheind wurdt.

Remkes fynt it net mear as earlik dat de loftfeart krekt lykas de lânbou, in bydrage leveret yn it werombringen fan de útstjit. As dat net bart mei Schiphol net groeie. En ek Lelystad Airport mei allinnich iepen foar fakânsjeflechten as de útstjit fan stikstof omleech giet. Guon keamerleden tinke dat soks net helber is by Lelystad. Se stelle dat de iepening fan de baan is. Dat is neffens Remkes grif net it gefal. As de stikstof-útstjit kompensearre wurdt, kin der flein wurde.

'De bal terugkaatsen'

Neffens de Rob de Wind wurdt soks dreech. "Er zal nu een discussie komen over cijfers die wetenschappelijk correct zijn. In het verleden is er gestrooid met getallen die niet klopten. Remkes kaatst de bal nu terug."

Mar in soad betrouwen yn it folsleine proses hat de Wind net: "De overheid is aandeelhouder van Schiphol en KLM. Dat is dus in deze discussie geen onafhankelijke partij. In deze commissie heb ik meer vertrouwen."