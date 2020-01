50 bysûnderste Fryske oarlochsfoto's bekend makke: "Foto's dy't oansprekke"

"We hiene sa'n 7.000 of 8.000 foto's", seit Steendam. "Dy ha we allegear trochsjoen. It koste trije middeis en úteinlik binne we ta in seleksje kaam."

Benammen fan begjin en ein

Wat opfalt is dat benammen fan de begjinperioade en fan de ein fan de oarloch in protte foto's binne. Fan de tuskenjierren is der net folle materiaal fûn. Dêr hat Steendam in ferklearring foar: "Yn it begjin wie it idee fan foto's noch nij en minsken mochten doe foto's meitsje. Mar militêre objekten mochten op in bepaald stuit net mear fotografearre wurde. Boppedat waarden fotoroltsjes hieltyd skaarser. Saakkundigen ha it idee dat minsken de fotoroltsjes wat opsparre ha, want om 15 april 1945 hinne sjochst in eksploazje fan fotomateriaal, elkenien makke wer foto's. Fan dy perioade is dus genôch, mar fan 1942, 1943 en 1944 just minder."