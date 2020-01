Mear oandacht foar Amateurkeunst yn kultuernota 'Nij Poadium'

Keunstwurk wiis mei beslút

Direkteur Douwe Zeldenrust fan Keunstwurk is bliid mei it wichtige plak foar de amateurkeunst. Ek is hy wiis mei it útstel fan it CDA om brûsplakken foar jonge makkers te kreëarjen. Takom wike woansdei nimme Provinsjale Steaten in definityf beslút. Fan febrewaris ôf kinne makkers en organisaasjes harren plannen yntsjinje foar nei 2021. Foar de simmer moat dúdlik wurde wa't provinsjale subsydzje krijt en wa net.