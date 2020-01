VC Snits útskeakele yn striid om beker

Snits pakt earste set

It duel waard spile yn Sporthal Oostgaarde. De thúsploech pakte brutaal de earste punten fan de wedstriid, mar dêrnei koe VC Snits oarder op saken stelle. Nettsjinsteande in oantal missers oan de opslach luts Snits de earste set nei har ta: 25-17. It gie muoisum, mar Snits koe wol de winst pakke.

Ofstân mei hoarten en stuiten

Yn de twadde set liet Laudame Financials VCN sjen werom't it sa'n taaie ploech is. De Snitsers hiene hieltyd in lytse foarsprong, mar sy koene mar muoisum ôfstân nimme. Dat slagge yn it twadde part fan de set wol. It tredde setpunt fan de ploech fan trainster Henriëtte ter Steege waard binnenhelle mei in 25-21 oerwinning as gefolch.

Minne tredde en fjirde set

De tredde set joech de ploech út Capelle aan den IJssel wer hoop op in comeback. Dat liet VC Snits gjin kâns en helle de set mei 25-14 binnen. Beide ploegen giene yn de fjirde set lang lykop, mar healwei wist VCN in gat te slaan. Dêrom hiene de Snitser froulju gjin antwurd. Dêrtroch gie de set mei 25-18 ferlern. De lêste set waard lang om let mei 15-11 ferlern.