Dakbrân oan wenning Tjongerpad yn Dolsterhuzen ûnder kontrôle

Meardere brânwachten binne woansdeitejûn nei it Tjongerpad yn Dolsterhuzen riden. Dêr wie brân op it dak, neffens de berjochten soe der in soad reek út it dak wei kaam wêze. Brânwacht Fryslân joech oan dat der gjin minsken mear yn de wente wiene. It fjoer wie rap ûnder kontrôle.