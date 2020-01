Begraffenis Aart Staartjes yn Dronryp

Aart Staartjes wurdt freed yn Dronryp yn besletten fermidden begroeven, dat hat syn famylje witte litten. In grut publyk ôfskie komt der net, al is der yn de biblioteek fan Dronryp wol in plak ynrjochte om de telefyzjemakker te betinken. De 81-jierrige Aart Staartjes is snein ferstoarn, troch de gefolgen fan in ûngelok mei in brommobyl yn Ljouwert.