Nije kommandant fleanbasis: mear gearwurking mei opliedings en skoallen

Doorten realisearret him dat de fleanbasis in grutte ynfloed hat op de omjouwing. Hy wol dêrom iepen en tranparant bliuwe nei de omwenners ta en besykje wêr mooglik oerlêst te beheinen. Sa wurdt by it jûnsfleanen op in oare wize de lâning yn set dy't foar minder oerlêst soarget.

Foar de nije kommandant is it oerlis mei de omwenners fan grut belang. Dat is it ôfrûne jier bot yntensivearre, sa seit Doorten. It lûdsmjitnet dat oprjochten is soarget foar in soad ekstra gegevens. Op basis dêrfan kin ûndersocht wurde wer't de omjouwing mooglik ûntlêst wurde kin.

Dit jier acht F-35's

Op it stuit stean der op de fleanbasis twa F-35's. Dat tastel is de ferfanger fan de F-16. Oan de ein fan it jier moatte it der acht wêze. Yn de tuskentiid betsjut it dat der ôfskied nommen wurdt fan in oantal F16's.

It ôfrûne jier hat it personiel fan de fleanbasis al drok west mei de oergong nei it nije jachtfleantúg. Dat proses giet dit jier troch, sa seit Doorten. Njonen de F-35 wurde minsken ek omleard om mei it nije ûnbemanne fleantúch de MQ-9 Reaper om te gean. Dat earste tastel wurdt takom jier ferwachte op de fleanbasis yn Ljouwert.