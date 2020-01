Frysk-Hollânsk fee ferkeazen ta seldsum ras fan it jier 2020

Der binne goed 90 seldsume Nederlânske lânbouhúsdierrassen dy't ûnder de soarch fan de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) falle. Elts jier kiest SZH ien fan dizze rassen út as ras fan it jier om de bisten en hâlders yn it ljocht te setten. Dêrneist wurdt der yn gearwurking mei de rasorganisaasje sjoen nei it organisearjen fan aktiviteiten, winsken en mooglikheden foar it dwaan fan ûndersyk en kânsen foar de promoasje fan it ras.

Frysk-Hollânske ko

It Frysk-Hollânsk fee wie lange tiid dé molkfeestapel yn Nederlân. It ras ûntstie troch Fryske en Noard-Hollânske boeren dy't harren Nederlânske kij selektearren op molke. Doe't tusken 1744 oant 1756 yn koarte tiid mear as 100.000 kij dea giene oan de feepest, binne der ek bisten fan Jutlân en Dútslân út ynsetten. Nei in oantal generaasjes fan seleksje wie dizze nije opsetten populaasje swartbûnte kij útgroeid ta in tige populêr molkeryk kowefeeras: de Frysk-Hollânske ko.