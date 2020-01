Femke Kok nei WK ôfstannen yn Salt Lake City

De jonge reedrister út Nij Beets waard by de KPN NK Ofstannen tredde op de 500 meter. Dêrmei fertsjinne Kok in startbewiis foar sawol de ISU WK Ofstannen as de ISU EK Ofstannen op It Hearrenfean. Dy lêtste wie ôfrûne wykein, dêr't se mei 37.66 sekonden, in wrâldrekôr by de junioaren, krekt it poadium miste.

Seizoensopbou

De seizoensopbou fan Femke Kok is ôfstimd op it WK Junioaren yn Poalen, mar troch de ûntwikkelingen fan Kok waard it tiid om de plannen oan te passen. Yn goed oerlis mei har âlden en trainers by RTC Noord Friesland, Wouter van der Ploeg en Andreas Wierda, hat Kok besletten om har rûte foar de rest fan dit seizoen oan te passen.

"We hebben besproken wat het beste is voor Femke", fertelt trainer Van der Ploeg. "De EK Afstanden hebben bevestigd dat ze klaar is voor het grote werk. Na afloop van het toernooi in Thialf zag ik een twinkeling in haar ogen. Ze was niet vermoeid, maar juist super gemotiveerd om op het hoogste niveau te laten zien wat ze in haar mars heeft."