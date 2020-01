Fryske bands en Fryske sliepplakken op Eurosonic

"De bobo's fan de muzykyndustry moatte fansels ek plak ha, se sliepe op ien fan ús 25 sliepskippen", fertelt Mark Jongedijk fan Slaapschepen. "Dan hast it oer minsken fan Mojo of Pinkpop, dy komme hjir nei bands sjen om te sjen oft se dy kontraktearje kinne foar har eigen festival."

Jongedijk leveret al hast 18 jier skippen oan de stêd. "It is mei ien skip begûn, en dat is flink útgroeid. Guon skippen binne goed hûndert meter, mar der binne ek lytsere skippen by." Dat is logistyk wol in put om se nei de stêd te krijen. "Salang't it net friest, is it wol te dwaan. Guon skippen komme sels spesjaal út Maastricht."

Ek by it terrein fan it âlde fabryk Suikerunie lizze nochris acht skippen foar de artysten. Soms steane artysten derom bekend dat se hotelkeamers slope, mar dat hat Jongedijk noch net meimakke. "Der bart wolris wat, mar slope net gelokkich."