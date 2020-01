De waarme winter: goed foar túnsintra, minder foar It Fryske Gea

Alles stiet binnen

By de túnsintra fernimme se ek dat de winter noch net yn Nederlân arrivearre is. "Gewoanwei hawwe wy neat mear bûten stean," siet túnman Klaas Piekstra. "Mar no sjochst dat alles noch bûten stiet. We krije ek noch hieltyd minsken oer de flier dy't ek noch guod keapje foar yn de tún, dat is oars net sa. Dan is jannewaris wol de rêstige moanne."

Krystbeammen en simmerplanten

Troch dizze temperatueren binne der bysûndere situaasjes by it túnsintrum. "Wy hawwe hjir yn desimber hân dat de iene persoan foar in krystbeam kaam en de oare foar simmerplanten," laket Piekstra. "Dan moat je as personiel wol efkes skeakelje, want gewoanwei kinne we it per seizoen yndiele. No liket dat wol fuort."