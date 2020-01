Boargemaster Jan Rijpstra: "Rust en stabiliteit, daar gaat het mij om"

Rijpstra hat mei alle oerbleaune koälysjepartijen praat en de ried op de hichte steld. Hy wol âld-boargemaster Ton Baas oanstelle as ferkenner. "Hij gaat het probleem inventariseren en inzichtelijk maken wat er precies is gebeurd. Op basis daarvan is de bedoeling dat hij oplossingsrichtingen biedt om - en dat vind ik heel belangrijk - de gewenste rust en stabiliteit te realiseren. Daar gaat het mij om."

Tredde wethâlder dy't ophâldt

Sûnt de gemeenteriedsferkiezingen, in lytse twa jier lyn, is Trompetter al de tredde wethâlder yn Smellingerlân dy't ophâldt. Trompetter wie nammentlik de opfolger fan Roel Haverkort, dy't der fanwege 'persoanlike omstannichheden' mei ophold. En ein 2019 stapte Eric ter Keurs op, omdat er iepenbier krityk levere hie op it amtlik apparaat yn de gemeente. Rijpstra: "Ik wil dat het aanzien van de politiek, ook in Smallingerland terugkomt. We zijn het hoogste orgaan. Dat moeten we ook uitstralen."