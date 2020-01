Fragen FNP oer ôffallende studintetallen oan Campus Fryslân

"It giet wol om mienskipsjild", seit FNP-Steatelid Sybren Posthumus. Neffens de partij binne de Steaten mei hege studintetallen oer de streek lutsen om mei te beteljen. Mar de direkteur bedriuwsfiering hat it no oer 'een update met naar beneden bijgestelde verwachtingen en ambities'.

De FNP wol no fan Deputearre Steaten witte hoe't it kolleezje de promoasje fan de kampus beoardielet. "In soad VWO-skoallen yn Fryslân neame de RUG Campus hielendal net by de stúdzjemooglikheden foar nije studinten", neffens Posthumus. Sa binne der neffens de FNP-politikus noch mar tweintich Fryske studinten. "Teloarstellende resultaten."

De partij wol de universiteit oan de ôfspraak hâlde dat de Campus Fryslân op syn minst fyftjin jier yn Ljouwert bliuwt.