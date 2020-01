Rijpstra wol Ton Baas as ûnôfhinklik ferkenner yn krisissitewaasje

Neffens Rijpstra binne alle fraksjefoarsitters yn de gemeente har derfan bewust dat de hjoeddeistige sitewaasje net goed is foar it oansjen fan it bestjoer. Der soe dan ek in breed draachflak wêze foar in ûnôfhinklike ferkenner. Baas soe nei oanlieding fan petearen dúdlikheid skeppe moatte oer hokker problemen der binne yn de polityk fan Smellingerlân, en op basis dêrfan kinne dan advizen, oanbefellings en oplossingen oandroegen wurde.

Ut de petearen mei de ferskate partijen docht neffens Rijpstra bliken dat der in behoefte is oan rêst en stabiliteit. Op itselde momint is der in urginsje om op koarte termyn aksje te ûndernimmen om út dizze krisis te kommen.