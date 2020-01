Faber Audivisuals út Sint Anne wint priis by Popgala

It bedriuw hat fêstigingen yn Dútslân, de Feriene Arabyske Emiraten en de Feriene Steaten. Se fersoargje ûnder oare de LED-skermen by it skânsspringen yn Oberstdorf en by de wrâldtoer fan U2.

"Faber Audiovisuals onderscheidt zich met een eigen opleidingsinstituut en weet hiermee hoogwaardig technisch personeel aan zich te binden, daar waar er een grote krapte is op de markt", stiet yn it sjueryrapport.

It Popgala Noord waard dit jier foar de twadde kear organisearre. Dat is op de dei foar it festival Eurosonic Noorderslag.