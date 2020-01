Soad ynteresse foar earste 'Dag van de Elfstedentocht'

De dei wurdt organisearre troch sporthistoarikus Jurryt van de Vooren. It is syn doel op jierliks op 15 jannewaris de dei fan de Alvestêdetocht te fieren. Op dy datum is de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden oprjochte.

Der binne woansdei yn Snits lêzingen, films en ynterviews mei haadrolspilers. Alle kaartsjes binne útferkocht.