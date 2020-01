MCL leit dataferkear stil nei cyberoanfal

Pasjinten kinne tydlik net by harren elektroanysk pasjintedossier, en ek it dataferkear nei oare sikehûzen is ûnderbrutsen.

MCL wurket mei Citrix-servers foar kommunikaasje nei de bûtenwrâld. Earder dizze wike waard bekend dat it Citrix-systeem kwetsber wie foar oanfallen. Dizze oanfal hat dêr mooglik mei te krijen.

"Er wordt nog onderzoek gedaan, we weten nog niet alles", seit in wurdfierder fan it sikehûs. Hy seit mei klam dat de soarch foar pasjinten nettsjinsteande de oanfal trochgiet. Ek de ynterne kommunikaasjesystemen wurkje noch. Troch it ôfsluten fan it eksterne dataferkear wol it MCL foarkomme dat minsken by bedriuwsgegevens kinne.

Noch gjin oplossing

It is ûndúdlik hoe lang't de ôfsluting noch duorje sil. Dat hinget ôf fan de snelheid wêrmei't Citrix de problemen oplosse kin. Foar de problemen mei Citrix besteane op dit stuit noch gjin befeiligingsupdates. Wol hat it Amerikaanske softwarebedriuw koades publisearre dy't systeembehearders ynfiere kinne om risiko's te beheinen.