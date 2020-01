Boargemaster Eaststellingwerf troch it stof om finansjele problemen Biosintrum

"Geloofwaardigheid burgemeester is in het geding"

Fraksjefoarsitter Tammo Munting fan D66 easke fan de boargemaster in antwurd op de fraach wêrom't de ried net earlik ynformearre is oer de tsjinfallers, doe't dy by it kolleezje wol bekend wiene. "De geloofwaardigheid van de burgemeester is in het geding, de raad is niet naar waarheid geïnformeerd. Er is een grote bagger van gemaakt."

De boargemaster seit him dy diskusje net goed herinnerje te kinnen. "Ik heb me uw woorden buitengewoon aangetrokken, we hebben u er niet in laten tuinen."

Sierd van Weperen (VVD) stelde dat wethâlders om minder slimme feiten wol nei hûs stjoerd wurde. "Maar ik ben daar niet op uit."

Wethâlder Fimke Hijlkema komt yn febrewaris mei in plan. De ried bepaalt dizze moanne noch net oft der ekstra jild nei it Biosintrum moat.