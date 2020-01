Leeuwarder vuurwerkverkoper Rurenga: "Je schiet niets op met een vuurwerkverbod"

Volgens Rurenga vallen er met name slachtoffers door illegaal vuurwerk. "Dat illegale gaat blijven. Sterker nog, het wordt alleen maar meer. Dat is het probleem wat nu gaat ontstaan. Alleen, daar willen ze gewoon niet aan in Den Haag." volgens hem moet de politiek wat aan het zware vuurwerk doen, dat de laatste jaren steeds meer verkocht wordt.

Als het knalvuurwerk verboden wordt, zal hij dat zakelijk wel merken, zegt Rurenga. "We gaan het wel merken, en je gaat vooral de jongere mensen tekort doen. Het vuurwerk blijft wel verkocht worden, dat geloof ik echt wel heilig."

Het vuurwerk is in twintig jaar tijd mooier, groter en moderner geworden, vertelt hij. De showroom met het vuurwerk in zijn zaak blijft er dit hele jaar staan. Alleen in de laatste drie dagen van het jaar mogen ze het vuurwerk verko "We gebruiken het gewoon als opslag en het is ook wel gezellig zo. Afbreken is me teveel werk."pen.