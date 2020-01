D66 wer yn kolleezje Súdwest-Fryslân: "We willen graag rust in de gemeente"

Neffens Bakker hat D66 goede petearen hân mei de oare koälysjepartijen en kinne se har goed fine yn it akkoart dat der al lei. "We hebben meteen gezegd dat het heel erg lijkt op het coalitieakkoord dat wij toen zelf hadden, toen wij in het college zaten. Wat krijgen we ervoor terug? We willen dat er wat rust komt in de gemeente."

Twa jier lyn keazen de oare partijen der nei de ferkiezingen net foar om fierder te gean mei D66. "We hadden verloren na de verkiezingen", jout Bakker ta. "En GroenLinks was bijvoorbeeld van één naar drie zetels gegaan. Dus is de keuze gemaakt om voor de winnaar te kiezen. Zo werkt het in de politiek."