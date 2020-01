Minister Schouten bliid mei stipe fan foarstanners kringlooplânbou

Neffens de organisaasjes dy't tiisdei yn Den Haag wiene, kinne boeren in bydrage leverje oan de oplossing fan bygelyks it stikstofprobleem en mear tagean nei in miljeufreonliker bedriuwsfiering. Sjoerd Miedema hat in boerebedriuw yn Haskerdiken. Hy hat it roer in tal jierren lyn folslein omgoaid. Dat gie lykwols net fansels, fertelt er. "It foel net mei, dy omskeakeling. Moast earst sels yn 'e holle feroarje en dan de finansiers noch mei krije. It is slagge, mar it wie wol even in dobberke."

De grutste drompel by it omskeakeljen wie it ferskil tusken de gangbere molkpriis en de hegere biologyske kostpriis. It feefoer is bygelyks hast in kear sa djoer, seit Miedema. Hy hat syn bedriuw ôfskaald, en wol úteinlik fan 400 nei 200 kij. Miedema advisearret boeren dy't ek omskeakelje wolle, earst te beginnen mei natuerynklusyf buorkjen. "Ik waard dêr gewoan wekker en bliid fan. Ik tocht: goh, wat is dit leuk."