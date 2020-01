Auto nei twa dagen út Lauwersmar helle

It wie net dúdlik wêr't en hoe't de auto presys yn it wetter telâne kaam wie. De berger is dêrom op in boat fan Rykswettersteat stapt, om foto's te meitsjen fan de mar. Dêrop wie de auto te sjen.

De dûker is tiisdei mei in stik tou it wetter yn gong, om de auto fêst te knoopjen. Dat wie dreech, omdat de auto foar in part fêst siet yn it slyk. Uteinlik slagge it om in ketting oan de auto fêst te binen. Sa slagge it om de auto nei de kade by De Skâns te heljen en boppe wetter te takeljen.