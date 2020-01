Man bespuitet freon fan buorfrou mei urine: selstraf easke

It Iepenbier Ministearje hat tiisdei in selstraf easke tsjin in 47-jierrige âld-ynwenner fan Easterstreek, omdat er ein 2018 de freon fan syn buorfrou mei urine bespuite hat. De easke selstraf is lyk oan de perioade fan it foararrest fan mear as trije moannen plus twa moannen ûnder betingst.