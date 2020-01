Kondoleânsjeregister yn Dronryp foar Aart Staartjes

De gemeente Waadhoeke iepenet in kondoleânsjeregister foar Aart Staartjes, dy't ôfrûne wykein stoar nei in ferkearsûngelok yn Ljouwert. Staartjes (81) wie sûnt 2012 ynwenner fan Dronryp. It kondoleânsjeregister is yn de biblioteek fan MFC D'Ald Skoalle yn Dronryp.